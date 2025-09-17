Menu
Renascença Renascença
  Bola Branca 18h18
  • 17 set, 2025
Mundiais de Atletismo

Mãe de Isaac Nader "ainda não sente o corpo" após ver o filho sagrar-se campeão do mundo

17 set, 2025 - 18:21 • Rui Viegas , Inês Braga Sampaio

"Nós acreditávamos que este dia iria chegar e hoje o meu filho é campeão do mundo, com muito orgulho", regozija Ana Zambujeira, emocionada, em entrevista a Bola Branca, depois de Nader conquistar a medalha de ouro dos 1.500 metros.

Há dias em que o coração bate tão forte que, até a 15 mil quilómetros de distância, ouve-se como se estivesse mesmo ali ao lado. Foi assim que a mãe de Isaac Nader viu, esta quarta-feira, o filho correr para a medalha de ouro dos 1.500 metros nos Mundiais de Atletismo.

Em declarações a Bola Branca, e claramente emocionada, Ana Zambujeiro confessa que ainda não recuperou da emoção de ver Isaac sagrar-se campeão do mundo.

"Ainda não sinto o corpo. É um corpete de emoções muito grande. É um sonho que é dele, é meu, do irmão dele, da minha mãe, toda a família, dos amigos, dos treinadores. Nós acreditávamos que este dia iria chegar e hoje o meu filho é campeão do mundo. Com muito orgulho", confessa, entre lágrimas, que até pelo telefone se ouvem na voz.

Ana Zambujeiro descreve um Isaac que desde criança mostrava instinto de campeão.

"O pai do Isaac é marroquino, eu sou portuguesa. O Isaac nasceu em Faro. Tinha dois ou três anos de idade e eu ia fazer caminhadas com amigas, ou às vezes até sozinha, e levava o Isaac. E o Isaac sempre mostrou ser aguerrido, ser lutador e aguentar. Ter estofo. Mostrava ter realmente uma grande aptidão física para o desporto e muita resistência", relembra.

"Estamos a voltar a treinar mais e a focar a 100% no desporto": Nader, um recorde nacional e o que vem aí

Entrevista Bola Branca

"Estamos a voltar a treinar mais e a focar a 100% no desporto": Nader, um recorde nacional e o que vem aí

Isaac Nader é o novo recordista dos 10 km, mas que(...)

Esta medalha de ouro nos Mundiais de Atletismo é "o momento mais alto" da carreira de Isaac Nader, de 26 anos, e Ana Zambujeiro espera que, "a partir daqui, venham vitórias muito boas". Acima de tudo, contudo, pede ao filho que "continue a ser sempre, sempre a pessoa humilde e trabalhadora que é".

E falta um sonho, assumido pelo próprio Isaac Nader após a conquista do ouro mundial: o ouro olímpico. Com Los Angeles 2028 no horizonte, a mãe acredita.

"É para isso que ele trabalha todos os dias, para chegar a 2028 na sua melhor forma física e psicológica. Que seja campeão olímpico, que traga o ouro também para nós. É esse o sonho dele", declara.

  Bola Branca 18h18
  • 17 set, 2025
