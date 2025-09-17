Mãe de Isaac Nader "ainda não sente o corpo" após ver o filho sagrar-se campeão do mundo

Há dias em que o coração bate tão forte que, até a 15 mil quilómetros de distância, ouve-se como se estivesse mesmo ali ao lado. Foi assim que a mãe de Isaac Nader viu, esta quarta-feira, o filho correr para a medalha de ouro dos 1.500 metros nos Mundiais de Atletismo.

Em declarações a Bola Branca, e claramente emocionada, Ana Zambujeiro confessa que ainda não recuperou da emoção de ver Isaac sagrar-se campeão do mundo.

"Ainda não sinto o corpo. É um corpete de emoções muito grande. É um sonho que é dele, é meu, do irmão dele, da minha mãe, toda a família, dos amigos, dos treinadores. Nós acreditávamos que este dia iria chegar e hoje o meu filho é campeão do mundo. Com muito orgulho", confessa, entre lágrimas, que até pelo telefone se ouvem na voz.

Ana Zambujeiro descreve um Isaac que desde criança mostrava instinto de campeão.

"O pai do Isaac é marroquino, eu sou portuguesa. O Isaac nasceu em Faro. Tinha dois ou três anos de idade e eu ia fazer caminhadas com amigas, ou às vezes até sozinha, e levava o Isaac. E o Isaac sempre mostrou ser aguerrido, ser lutador e aguentar. Ter estofo. Mostrava ter realmente uma grande aptidão física para o desporto e muita resistência", relembra.