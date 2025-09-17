Menu
Mundiais de Atletismo

Pichardo está apurado para a final do triplo salto

17 set, 2025 - 12:45 • Lusa

A qualificação do triplo salto ficou marcada pela desistência do espanhol Jordan Dìaz, campeão olímpico e europeu, que se lesionou no primeiro salto.

O português Pedro Pablo Pichardo qualificou-se hoje para a final do triplo salto dos Campeonatos do Mundo de atletismo Tóquio2025, no regresso ao local onde se sagrou campeão olímpico em 2021, enquanto Tiago Luís Pereira foi eliminado.

Pichardo, de 32 anos, assegurou um lugar na final dos Mundiais, com 17,09 metros, um centímetro abaixo da marca direta de qualificação, superada pelo argelino Yasser Mohammed Triki (17,26) e pelo jamaicano Jordan Scott (17,19).

A qualificação do triplo salto ficou marcada pela desistência do espanhol Jordan Dìaz, campeão olímpico e europeu, que se lesionou no primeiro salto.

Além do recordista nacional (18,04), campeão do mundo em Oregon2022 e ‘vice’ em Moscovo2013 e Pequim2015, ainda como cubano, também Tiago Luís Pereira tentou apurar-se para final nesta fase, tendo registado três nulos.

Pereira chegou com com 16,50 como melhor marca do ano, ainda distante dos 17,11 do seu recorde pessoal.

Avançavam para a final, marcada para sexta-feira, às 20:50 locais (12:50 em Lisboa), os autores de saltos acima de 17,10 ou os 12 melhores, cuja ‘seleção’ ficou restrita a autores de saltos acima de 16,83, marca conseguida pelo chinês Yaming Zhu.

Portugal já conquistou cinco medalhas no triplo, duas de ouro, uma por Pichardo em Oregon2022 e outra, em Osaka2007, por Nelson Évora, que arrebatou ainda prata em Berlim2009 e bronzes em Pequim2015 e Londres2017.

