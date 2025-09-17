Menu
  Bola Branca 18h14
  16 set, 2025
Portugal vence Colômbia e ainda sonha com oitavos do Mundial de voleibol

17 set, 2025 - 06:00 • Lusa

Seleção nacional virou de 0-2 para 3-2.

A seleção portuguesa de voleibol venceu esta quarta-feira a Colômbia por 3-2 e fica à espera do último jogo do Grupo D do Mundial das Filipinas para saber se segue para os oitavos de final.

Na terceira e última jornada do grupo, os colombianos entraram melhor e venceram os primeiros parciais por 23-25 e 21-25.

A seleção treinada por João José respondeu, conquistando os 'sets' seguintes por 25-20 e 25-21.

No último e decisivo parcial, Portugal foi mais forte e fechou a vitória por 15-11.

Portugal, 23.º do ranking mundial, conseguirá a qualificação para os oitavos de final caso os Estados Unidos, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Paris2024, vençam Cuba.

O último jogo do Grupo D, entre os cubanos e os norte-americanos, campeões do mundo de 1986 e atualmente quintos do ranking mundial, começa às 17:30 (10:30 em Lisboa).

