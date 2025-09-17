Menu
Mundial de voleibol

Seleção de voleibol está nos oitavos de final do Mundial

17 set, 2025 - 13:02 • Hugo Tavares da Silva

O próximo adversário é a Bulgária, na segunda-feira.

[Atualizado às 14h00]

A seleção nacional de voleibol está nos oitavos de final do Mundial, depois de ter triunfado de madrugada contra a Colômbia e de os Estados Unidos terem cumprido a sua parte, vencendo Cuba.

Os EUA triunfaram por uma vantagem de 3-1 em sets, com os parciais 25-17, 25-22, 23-25 e 27-25.

Assim, Portuga enfrenta a Bulgária nos oitavos de final, na próxima segunda-feira.

Os portugueses entraram no Campeonato do Mundo batendo Cuba. Depois, veio a derrota expectável com Estados Unidos e a seguir o previsível triunfo com Colômbia.

A Federação Portuguesa de Voleibol já celebrou, falando num "imenso orgulho" na equipa. Num vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver a festa dos jogadores de Portugal, quando foi oficializado que estariam apurados para os oitavos de final.

No horizonte da seleção está a prestação da seleção portuguesa em 2002, a segunda e última vez em que esteve num Mundial. Nessa altura, os portugueses terminaram na oitava posição, com João José, atual selecionador, a ser um dos protagonistas, figurando na melhor equipa do torneio.

