Saiba por que a marginal entre Lisboa e Cascais vai estar encerrada ao trânsito no domingo

A Avenida Marginal, entre os concelhos de Cascais, Oeiras e Lisboa, vai estar encerrada ao trânsito na manhã de domingo, 21 de setembro, devido à realização da iniciativa "Mexa-se na Marginal", anunciou a autarquia lisboeta

Em comunicado, a Câmara Municipal de Lisboa informa que a Avenida Marginal vai estar encerrada ao trânsito, entre as 10:00 e as 13:00, no troço Parede (Cascais) e Alcântara (Lisboa).

"Ao todo serão mais de 15 km de atividades desportivas para todas as idades, desde Alcântara (Lisboa) até à Parede (Cascais), atravessando toda a frente marítima do concelho de Oeiras", é referido na nota.

O evento é organizado pelos municípios de Cascais, Oeiras e Lisboa e tem um caráter lúdico e desportivo, visando "incentivar a prática de exercício físico e a adoção de estilos de vida saudáveis", com caminhadas, corridas, passeios de bicicleta, skate ou patins, bem como atividades ao longo da frente ribeirinha.

De acordo com a autarquia, ao longo do percurso haverá atividades da escalada ao pilates, do ténis ao surf, da vela à orientação, passando por aulas de grupo, circuitos de treino físico, rastreios de saúde, insufláveis, veículos a pedal e jogos tradicionais.