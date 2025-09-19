Pichardo e a receita para o ouro mundial. "Deixar um bocadinho de energia para o último salto"

Pedro Pablo Pichardo até nem queria saltar mais. No entanto, ao ver a medalha de ouro do triplo salto escapar por entre os dedos, decidiu tentar um último ensaio. O resultado? Sagrou-se campeão do mundo.

"Não estava à espera, mas por acaso ainda tinha um pouco de energia e deu para o último salto. São muitos anos de experiência, para mim é muito importante deixar sempre um bocadinho de energia para o último salto", explica o atleta português, após a prova, em declarações à RTP.

Pichardo estava na frente da final do triplo salto, nos Mundiais de Atletismo de Tóquio 2025, com um salto de 17,55 metros, marca obtida ao segundo ensaio. Já nem subiu à pista para o quinto salto. Porém, na última ronda, foi ultrapassado pelo italiano Andrea Dallavalle, que chegou aos 17,64m.

"Eu por acaso não queria saltar mais, pensava que tinha a vitória já do nosso lado", confessa. E assim decidiu Pichardo saltar uma última vez e não só superou Dallavalle, como conseguiu superar a própria marca anterior em 36 centímetros, para um voo de 17,91 metros.

"Quero agradecer também ao atleta da Itália, que puxou por mim e fez com que saísse aquele grande salto", completa.

Pichardo tornou-se o primeiro português com dois títulos mundiais, algo que "não sabia" e "é uma grande honra".

"Só quero ganhar, não penso em medalhas, mas em vitórias", vincou, antes de ser questionado sobre o futuro da carreira: "Por enquanto, estou cá. Os meus pais e a minha esposa são quem decide a minha carreira desportiva. O que disserem, eu faço."