Pichardo volta a ser feliz em Tóquio e é campeão do mundo

Pedro Pichardo saltou 17.91m para o ouro na final dos Mundiais de Atletismo, em Tóquio.



À sexta tentativa, depois de superado pelo italiano Andrea Dallavalle (17.64m), Pichardo voou para o título mundial. O atleta fez cinco saltos: 17.07m, 17.55m, 17.55m, 17.36m e 17.91m.

Contas feitas, Dallavalle acabou a prova na segunda posição e o cubano Lázaro Martínez terminou na terceira posição, com 17.49m.

O argelino Triki Yasser Mohammed concluiu a prova na quarta posição, com um salto de 17.25m, e o jamaicano Scott Jordan fechou o top-5 com um salto de 17.21m.



Pedro Pichardo, agora campeão mundial em Tóquio, foi feliz naquela cidade em 2021, quando foi campeão olímpico. Três anos depois, em Paris, ganhou a medalha de prata.