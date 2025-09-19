Menu
  19 set, 2025
Pichardo volta a ser feliz em Tóquio e é campeão do mundo

19 set, 2025 - 14:20 • Hugo Tavares da Silva

À sexta tentativa, depois de superado pelo italiano Andrea Dallavalle (17.64m), Pichardo voou para o título mundial de triplo salto com 17.91m. Pichardo foi campeão olímpico em Tóquio, em 2021.

Pedro Pichardo saltou 17.91m para o ouro na final dos Mundiais de Atletismo, em Tóquio.

À sexta tentativa, depois de superado pelo italiano Andrea Dallavalle (17.64m), Pichardo voou para o título mundial. O atleta fez cinco saltos: 17.07m, 17.55m, 17.55m, 17.36m e 17.91m.



Contas feitas, Dallavalle acabou a prova na segunda posição e o cubano Lázaro Martínez terminou na terceira posição, com 17.49m.

O argelino Triki Yasser Mohammed concluiu a prova na quarta posição, com um salto de 17.25m, e o jamaicano Scott Jordan fechou o top-5 com um salto de 17.21m.

Pedro Pichardo, agora campeão mundial em Tóquio, foi feliz naquela cidade em 2021, quando foi campeão olímpico. Três anos depois, em Paris, ganhou a medalha de prata.

