Domingos Castro

Presidente da Federação faz balanço "super positivo" dos Mundiais de Atletismo

19 set, 2025 - 18:27 • André Maia , Inês Braga Sampaio

Domingos Castro enaltece ouros de Isaac Nader e Pedro Pichardo e lembra que o certame "ainda não terminou".

O presidente da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) faz um balanço "super positivo" da participação de Portugal nos Mundiais de Tóquio.

Em declarações a Bola Branca, depois de Pedro Pichardo conquistar a medalha de ouro no triplo salto, a juntar à vitória de Isaac Nader nos 1.500 metros na véspera, Domingos Castro enaltece o feito de ter "dois atletas campeões do mundo num campeonato com um nível elevadíssimo", mas recorda que "ainda não terminou".

"Com as atletas do lançamento do peso, ainda poderá haver alguma surpresa. Até ao momento balanço é super positivo", sublinha.

Domingos Castro recorda as emoções vividas durante a prova de Pichardo, a "emoção" de o ver na frente durante a maior parte da prova e o "balde de água fria" quando o italiano Andrea Dallavalle passou para a frente ao sexto e último salto, depois de o português ter abdicado do quinto.

E os nervos quando Pichardo subiu à pista para recuperar o ouro, na derradeira oportunidade: "Super concentrado, muito focado, calmo, fez aquele salto que o estádio quase que ia abaixo. Fiquei com receio de que podia não acontecer, mas ele estava no dia dele. Ele mereceu, nós merecemos, a nossa modalidade merece estas duas medalhas de ouro."

Na sequência destes resultados, que poderão tornar-se ainda melhores nas provas que aí vêm, o presidente da FPA faz um apelo.

"Virem-se para nós. O atletismo precisa muito desses apoios, porque nós temos uma geração de jovens de ouro e não podemos perdê-la. Precisamos dos apoios, sobretudo do Estado", declara Domingos Castro.

