Basquetebol. FC Porto derrota equipa húngara

20 set, 2025 - 16:50
O FC Porto derrotou os húngaros do Szombathely, por 83-79, e dá mais um passo a caminho da Liga dos Campeões de basquetebol.
Os dragões chegaram a estar a perder por 19 pontos já no terceiro período do jogo, mas ainda conseguiram arrancar o triunfo.
A jogar na Bulgária, a equipa azul e branca avança agora para as meias-finais da fase de qualificação.
Na próxima segunda-feira, o FC Porto vai defrontar o vencedor do jogo entre os suíços do Fribourg Olympic Basket e os franceses do Elan Chalon.