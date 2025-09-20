Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h18
  • 19 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Basquetebol. FC Porto derrota equipa húngara

20 set, 2025 - 16:50

Dragões estão nas meias-finais da fase de qualificação para a Champions da modalidade.

A+ / A-

O FC Porto derrotou os húngaros do Szombathely, por 83-79, e dá mais um passo a caminho da Liga dos Campeões de basquetebol.

Os dragões chegaram a estar a perder por 19 pontos já no terceiro período do jogo, mas ainda conseguiram arrancar o triunfo.

A jogar na Bulgária, a equipa azul e branca avança agora para as meias-finais da fase de qualificação.

Na próxima segunda-feira, o FC Porto vai defrontar o vencedor do jogo entre os suíços do Fribourg Olympic Basket e os franceses do Elan Chalon.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h18
  • 19 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano