Mundiais de Atletismo

Pichardo ainda sonha com o recorde mundial de triplo salto

20 set, 2025 - 12:54 • Cristina Nascimento , Daniela Espírito Santo

O recorde mundial de triplo salto não é batido há 30 anos e está nos 18 metros e 29 centímetros, mais 38 do que Pichardo saltou esta sexta-feira.

A+ / A-

Pedro Pichardo ainda sonha em ultrapassar o recorde mundial de triplo salto. O atleta português que, esta sexta-feira, se sagrou bicampeão mundial da especialidade, recebeu este sábado de manhã a medalha de ouro. Em declarações aos jornalistas, em Tóquio, assumiu o sonho.

"Ainda ontem estava a falar com a minha empresária e com o meu pai e estava-lhes a dizer que saltei assim só com dois meses de treinos", diz.

O recorde mundial de triplo salto não é batido há 30 anos e está nos 18 metros e 29 centímetros, mais 38 do que Pichardo saltou ontem.

Ainda assim, o atleta acredita que lá chegará. "Acho que consigo, com um pouco mais de trabalho", assume.

