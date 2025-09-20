Menu
Mundiais de Atletismo

Portugal está na final da estafeta 4x400 metros com novo recorde nacional

20 set, 2025 - 12:22 • Inês Braga Sampaio , Daniela Espírito Santo

Pedro Afonso, Ericsson Tavares, João Coelho e Omar Elkhatib correram pela primeira vez abaixo dos três minutos. Desqualificação da Austrália garantiu vaga a Portugal.

A+ / A-

Portugal está na final da estafeta 4x400 metros. Os atletas portugueses estabeleceram este sábado um novo recorde nacional na disciplina, nos Mundiais de Atletismo que decorrem em Tóquio, e conseguiram garantir um lugar na final.

A equipa portuguesa, composta por Pedro Afonso, Ericsson Tavares, João Coelho e Omar Elkhatib, correu pela primeira vez abaixo dos três minutos. Fez o tempo de 2:59.70, que garantiu a repescagem. Conseguiu a sexta melhor marca do conjunto das duas eliminatórias, depois de ter ficado em quinto na segunda série.

Inicialmente, Portugal até tinha ficado fora da lista de apurados. No entanto, a Austrália, que tinha terminado no terceiro lugar, foi desclassificada — tal como o Brasil, já eliminado — por fazer a passagem de testemunho fora do local permitido. Perdeu o lugar na final e a equipa portuguesa herdou a última vaga, por tempo.

Com este recorde nacional, a equipa portuguesa junta-se a Botswana, Bélgica, Reino Unido, África do Sul, Jamaica, Qatar e Países Baixos na final, que está marcada para domingo, às 12h20.

[Notícia atualizada às 13h11 com a explicação da qualificação de Portugal para a final]

