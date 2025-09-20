Portugal está na final da estafeta 4x400 metros com novo recorde nacional

Portugal está na final da estafeta 4x400 metros. Os atletas portugueses estabeleceram este sábado um novo recorde nacional na disciplina, nos Mundiais de Atletismo que decorrem em Tóquio, e conseguiram garantir um lugar na final.

A equipa portuguesa, composta por Pedro Afonso, Ericsson Tavares, João Coelho e Omar Elkhatib, correu pela primeira vez abaixo dos três minutos. Fez o tempo de 2:59.70, que garantiu a repescagem. Conseguiu a sexta melhor marca do conjunto das duas eliminatórias, depois de ter ficado em quinto na segunda série.



Inicialmente, Portugal até tinha ficado fora da lista de apurados. No entanto, a Austrália, que tinha terminado no terceiro lugar, foi desclassificada — tal como o Brasil, já eliminado — por fazer a passagem de testemunho fora do local permitido. Perdeu o lugar na final e a equipa portuguesa herdou a última vaga, por tempo.

Com este recorde nacional, a equipa portuguesa junta-se a Botswana, Bélgica, Reino Unido, África do Sul, Jamaica, Qatar e Países Baixos na final, que está marcada para domingo, às 12h20.



[Notícia atualizada às 13h11 com a explicação da qualificação de Portugal para a final]