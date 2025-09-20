Vitória Oliveira “muito feliz” com 28.º lugar na marcha

A portuguesa Vitória Oliveira terminou satisfeita com o 28.º lugar a prova dos 20 quilómetros marcha dos Mundiais de atletismo Tóquio2025, vencida pela espanhola Maria Pérez, igualmente campeã nos 35.

"Estou muito feliz, foram os meus terceiros Mundiais e é sempre um prazer e uma honra vestir a camisola de Portugal. Saio daqui com a minha melhor marca em grandes campeonatos, depois de ter chegado aqui como 40.ª e saio com o 28.º lugar", afirmou a marchadora natural de Santa Iria da Azoia, de 33 anos.

Depois do 19.º lugar nos 35 quilómetros em Oregon'2022 e do 23.º nos 20 quilómetros em Budapeste'2023, Vitória Oliveira terminou a distância mais curta do programa de marcha dos Mundiais em 1:33.02 horas, a 07.08 minutos da vencedora.

"Não é um recorde pessoal, mas vou daqui bastante satisfeita. Hoje estava uma temperatura um pouco mais baixa do que nos últimos dias, mas a humidade estava bastante elevada e isso não ajuda, porque torna o corpo mais pesado e a respiração um pouco mais difícil", explicou.

Vitória Oliveira passou a meio da prova no 34.º lugar, a 02.54 minutos da liderança, tendo subido ao 29.º posto a cinco quilómetros do fim, a 04.42, para terminar uma posição acima, no Estádio Nacional do Japão, onde também começou a prova.

"Tentei entrar com cautela, porque sabia que a temperatura podia aumentar na parte final e dificultar-me a terminar a prova, por isso, tentei sentir-me bem pelo menos até metade da prova. Fiz 10 quilómetros com cabeça e os outros 10 com recurso à mentalidade e à parte psicológica. Como disse, a humidade torna o andamento mais difícil, também senti algumas dificuldades gástricas com os abastecimentos, o que é normal com estas temperaturas, mas acho que correu bem", concluiu.

A marchadora de Loures conta ainda no seu currículo com a presença nos Jogos Olímpicos Paris2024, onde foi 38.ª, e as participações nos Europeus Roma2024, com o 17.º posto, depois da desistência na estreia continental, na prova mais longa de Munique2022.

A melhor classificação portuguesa de sempre nesta distância pertence a Susana Feitor, que conquistou a medalha de bronze em Helsínquia2005.

A espanhola Maria Pérez, vice-campeã olímpica em Paris'2024, renovou a 'dobradinha' conquistada em Budapeste'2023, ao terminar com a melhor marca do ano, em 01:25.54 horas, deixando a mexicana Alegna González no segundo lugar, a 10 segundos, enquanto a japonesa Nanako Fugi assegurou a segunda medalha para o país anfitrião, com o terceiro lugar, a 24 segundos.