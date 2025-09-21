“A Bulgária tem ‘soldados' e comete muitos erros não provocados. Depende muito dos irmãos Nikolov"

A seleção portuguesa de voleibol vai defrontar a Bulgária nos oitavos de final do Mundial da modalidade, que está a decorrer nas Filipinas.

Esta segunda-feira, a partir das 8h00, as duas equipas tentam chegar aos quartos de final (e assim repetir o feito de 2002).

A Renascença falou com o búlgaro Radoslav Peytchev. Veio para jogar no Benfica em 1989 e nunca mais deixou Portugal. Está feliz há 32 anos no Clube Nacional da Ginástica, na Parede, no concelho de Cascais.

Perdeu-se um economista, mas ganhou-se um voleibolista de excelência, que agora ajuda a desenvolver a modalidade em Portugal, o país que o adotou.

Nesta conversa com Bola Branca, Peytchev, de 65 anos, dá um ligeiro favoritismo à Bulgária, mas aponta debilidades ao seu país de origem. Portugal pode passar, se conseguir contrariar a dupla de irmãos que está do outro lado da rede.

Tem visto os jogos de Portugal no Mundial de voleibol. O que lhe tem parecido?

Eu vi um jogo em direto, depois vi os outros em diferido. Acho que a seleção portuguesa teve a capacidade de se superar no primeiro jogo contra Cuba. Todos sabiam o significado desta vitória e conseguiram superar-se em termos da sua forma de estar no jogo, de conseguir adaptar-se ao jogo forte no ataque e superioridade física da equipa de Cuba e, a partir daí, conseguiram tirar o nervosismo e a emoção que o jogo decisivo exigia.

A partir daí, os outros dois jogos [contra Estados Unidos e Colômbia] não correram de forma tão esperada. Mas, para mim, aquilo que aconteceu é que depois do primeiro jogo, todos os atletas e a equipa técnica acharam que o objetivo praticamente estava conseguido, mas o certo é que nesses dois jogos não houve consistência, períodos altos e baixos, mas no final, lá venceram a Colômbia [no quinto set]. Começou mal, notou-se aquele nervosismo e aquela ansiedade de que tinham de ganhar e era importante mas, no final, conseguiu-se o objetivo que colocou Portugal nos oitavos de final.

Como é a seleção búlgara?

Na minha opinião, neste momento, a Bulgária é um pouco favorita. Não pelo seu historial ou posição no ranking mundial, mas pelo aquilo que fez no seu grupo. A Bulgária contratou no ano passado o treinador italiano Gianlorenzo Blengini, que tem como objetivo o apuramento para os Jogos Olímpicos em 2028 e fez as suas escolhas nesse sentido. Apostou em atletas muito jovens com muita qualidade.

E o que aconteceu? Preferiu ter ‘soldados’. Soldados, atletas que querem, atletas com capacidade, atletas que vão acreditar na liderança e vão cumprir tudo aquilo que ele quer e a sua ideia. E este é, no fundo, um dos trunfos da seleção da Bulgária, que conta com atletas muito altos, fisicamente muito bons, que conseguem já dar qualidade boa ao seu jogo. Apesar disso, cometem ainda muitos erros não provocados. Por exemplo, no primeiro set contra a Alemanha, a Bulgária perdeu 14 serviços. Uma equipa não pode perder 14 serviços num set. Mas isto quer dizer que a Bulgária consegue superar estes erros com um poder ofensivo no ataque, no bloco e no serviço e esses vão ser os pontos mais fortes da equipa.

E de Portugal, quais são os pontos fortes?

Portugal tem um jogo muito determinado, muito coletivo, aposta mais na fase da transição. No fundo, defender bem e depois criar situações no contra-ataque para conseguir equilibrar essa parte. Vai ser determinante quem conseguir superar a demasiada emoção e nervosismo que vai haver no início do jogo, porque sabemos que a emoção demais gera desequilíbrios.

O objetivo é muito grande, estar nos quartos de final para Portugal vai ser histórico, nunca aconteceu. E quem conseguir superar essa parte inicial e adaptar-se o melhor àquilo que são os pontos fortes do seu adversário, vai ser determinante para gerir depois o jogo.

E, portanto, em sua opinião, a Bulgária é favorita?

Sim, sim. Por aquilo que fez na fase de grupos. Agora, Portugal tem os seus pontos fortes e vai ser um jogo também muito tático. A Bulgária depende muito do seu melhor atacante, o Aleksandar Nikolov, e do seu irmão [Simeon], em termos de serviços. E se Portugal preparar muito bem o jogo e conseguir contrariar estes dois atletas, vai ter sucesso.

E para ganhar o Mundial qual são as seleções mais fortes?

O campeonato tem tido muitas surpresas, o Brasil e a França já foram [eliminados]. Eu acho que se vai decidir entre a Polónia e a Itália.

Foi jogador. Há algum português da atual seleção parecido consigo?

Eu fui distribuidor e fui considerado, na altura, um dos melhores, mas isso já foi. Acho que neste momento, o Miguel [Tavares] é um dos melhores passadores, do mais alto nível, dos melhores do mundo.