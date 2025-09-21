Diogo Costa e Carolina João vencem no Nacional de águas interiores

Os olímpicos Diogo Costa e Carolina João venceram a primeira de cinco etapas do inédito Circuito Nacional de Vela em Águas Interiores, que juntou este fim de semana 18 tripulações em Montargil, Portalegre.

Numa final reservada às seis equipas mais fortes, e que terminava quando a primeira vencesse duas provas, os quintos classificados em Paris'2024, na classe 470, só à quinta regata conseguiram impor o seu valor, num evento disputado com barcos K420.

Diogo Costa e Carolina João concluíram a competição com nove pontos, seguidos de Diogo Pereira e Manuel Macedo, com 13, com o pódio a ficar completo com Francisco Pinheiro Melo e Pedro Garcia, com 16.

Francisca Martins e Maria José Cardoso foram a única tripulação feminina na final, concluindo na quinta posição, com 23 pontos, tendo vencido a primeira regata.

Esta nova competição, que visa descentralizar a modalidade, aproximando-a das comunidades do interior, valorizando as estações náuticas, vai ter mais quatro etapas, a decorrer no Alqueva, no Douro, em Sabugal e no Azibo.