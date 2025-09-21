Domingos Castro dá nota 9.5, em 10, para participação de Portugal

A seleção portuguesa de atletismo terminou o Mundial da modalidade com duas medalhas de ouro e 19 pontos, de finalistas. É a melhor classificação desde 2019.

No final do evento, o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Domingos Castro, atribui “a nota de 9,5 [de zero a dez]” à seleção nacional, E 9,5 porque se não fosse a queda do testemunho acho que daria nota 10. Nós tivemos aqui uma seleção espetacular, com dois campeões do mundo, dois recordes nacionais e presença na final numa estafeta que se estreou, que realmente é uma coisa inédita”.

“Foi o culminar de um ano em que foram batidos 68 recordes nacionais, feito único na história da Federação, que já tem 105 anos. Isto é fruto desta rapaziada, pelo empenho, pela dedicação que eles estão a ter”, acrescentou.

Domingos Castro não tem dúvidas: Portugal tem “atletas dos melhores do mundo e se eles são dos melhores do mundo, são candidatos a medalhas e por isso nós ganhamos aqui duas medalhas. Para mim, o nível que eles têm foi normal, mas é evidente que também há aqui a sorte”.

O líder federativo aproveitou para apelar “ao governo e ao Comité Olímpico de Portugal, do qual também faço parte, para nos ajudar no projeto que é criar a Casa das Seleções na Marinha Grande, estrutura virada para estes atletas, para os jovens. Nós temos uma geração de jovens de ouro, precisamos de os aproveitar, mas para isso temos de criar condições”.

A fechar, Domingos Castro promete “fazer uma reflexão profunda do que é que esteve bem e o que é que esteve menos bem, para estarmos sempre a melhorar as nossas prestações”.