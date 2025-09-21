Evenepoel dá show no contrarrelógio e Pogacar perde medalha por um segundo

21 set, 2025 - 15:54
O ciclista Remco Evenepoel dominou completamente o Mundial de Contrarrelógio em Ciclismo e conquistou a medalha de ouro pela terceira vez.
O belga "esmagou" a concorrência depois de completar os 40,6 quilómetros da prova em 49:46.03 minutos.
No pódio em Kigali ficaram ainda Jay Vine, a 1:14 minutos, e van Wilder, a 2:36 minutos.
Fora do pódio ficou Tadej Pogacar, a 2:37 minutos da frente. O "escândalo" foi grande com o campeoníssimo esloveno a ser mesmo ultrapassado por Evenepoel.
Portugal não teve nenhum ciclista a participar no contrarrelógio.
