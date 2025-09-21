Menu
Itália derrota Estados Unidos e reconquista Billie Jean Cup

21 set, 2025 - 16:52 • Lusa

A final foi disputada este domingo na China.

A+ / A-

A Itália revalidou a conquista da Billie Jean Cup de ténis, ao bater na final disputada em Shenzhen, na China, os Estados Unidos, com triunfos de Elisabeta Cocciaretto e Jasmine Paolini.

As italianas, que contam agora com seis triunfos na Billie Jean Cup, o último dos quais em 2024, venceram o primeiro encontro contra todas as previsões, com a 91.ª do mundo, Elisabeta Cocciaretto, a bater Emma Navarro (18.ª).

Cocciaretto venceu o primeiro encontro em dois ‘sets’, com um duplo 6-4.

No segundo encontro, a italiana Jasmine Paoline, oitava do ranking WTA, também se superiorizou a Jéssica Pegula, sétima, ainda com maior facilidade, por 6-4 e 6-2.

Os Estados Unidos, que lideram o palmarés na competição, a antiga Fed Cup, com 18 conquistas, não vencem desde 2017, ano em que bateram a Bielorrússia (3-2), com vitórias de Coco Vandeweghe (dois encontros de singulares e um de pares) e de Shelby Rogers (pares).
