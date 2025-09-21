Portugal termina final de estafeta no último lugar

21 set, 2025 - 15:32 • Lusa
A seleção portuguesa terminou em último lugar numa inédita final da estafeta masculina de 4x400 no Mundial de Atletismo.
Os atletas prometem continuar a melhorar e lutar pelas medalhas já no próximo ano.
Depois de ter superado o recorde nacional e de ter corrido a distância em menos de três minutos, o quarteto luso teve um percalço no momento das decisões.
A queda do testemunho à passagem para a última volta.
Apesar do nono lugar, Portugal conseguiu, com um quarteto português, um feito histórico nestes Mundiais de Atletismo, em Tóquio, que este domingo chegaram ao fim.
Portugal fecha a participação com duas medalhas de ouro: Isaac Nader (1500m) e Pedro Pichardo (triplo salto).