Mundial de Atletismo

Portugal termina final de estafeta no último lugar

21 set, 2025 - 15:32 • Lusa

A última transmissão entre os atletas lusos não correu bem e a equipa atrasou-se. Nas meias-finais tinham batido o recorde nacional.

A+ / A-

A seleção portuguesa terminou em último lugar numa inédita final da estafeta masculina de 4x400 no Mundial de Atletismo.

Os atletas prometem continuar a melhorar e lutar pelas medalhas já no próximo ano.

Depois de ter superado o recorde nacional e de ter corrido a distância em menos de três minutos, o quarteto luso teve um percalço no momento das decisões.

A queda do testemunho à passagem para a última volta.

Apesar do nono lugar, Portugal conseguiu, com um quarteto português, um feito histórico nestes Mundiais de Atletismo, em Tóquio, que este domingo chegaram ao fim.

Portugal fecha a participação com duas medalhas de ouro: Isaac Nader (1500m) e Pedro Pichardo (triplo salto).

