Acabou o sonho português no Mundial de voleibol

Portugal caiu esta manhã contra a Bulgária, nos oitavos de final do Campeonato do Mundo de voleibol, nas Filipinas. Os búlgaros venceram por 3-0 e os portugueses ficaram a uma partida do feito de 2002, terminando agora pelo menos na 16.ª posição.

No primeiro set, apesar do número importante de serviços errados, a Bulgária bateu os portugueses por 25-19, assumindo o favoritismo anunciado. Aleksander Nikolov, um verdadeiro tratado em cima de um campo de voleibol, foi o principal pontuador da seleção do leste.

Os jogadores portugueses descobriram o sabor de estar na frente no equador do segundo set. A discussão pela segunda partida foi mais interessante, mais disputada, com os centrais da seleção a entrar mais em jogo, mas o desfecho foi o mesmo: mais um set para a Bulgária, por 25-23.