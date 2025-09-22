Acabou o sonho português no Mundial de voleibol

22 set, 2025 - 09:59 • Hugo Tavares da Silva
Portugal caiu esta manhã contra a Bulgária, nos oitavos de final do Campeonato do Mundo de voleibol, nas Filipinas. Os búlgaros venceram por 3-0 e os portugueses ficaram a uma partida do feito de 2002, terminando agora pelo menos na 16.ª posição.
No primeiro set, apesar do número importante de serviços errados, a Bulgária bateu os portugueses por 25-19, assumindo o favoritismo anunciado. Aleksander Nikolov, um verdadeiro tratado em cima de um campo de voleibol, foi o principal pontuador da seleção do leste.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
Os jogadores portugueses descobriram o sabor de estar na frente no equador do segundo set. A discussão pela segunda partida foi mais interessante, mais disputada, com os centrais da seleção a entrar mais em jogo, mas o desfecho foi o mesmo: mais um set para a Bulgária, por 25-23.
Mundial de voleibol
Jogou na seleção búlgara, o próximo adversário de (...)
As diferenças voltaram a acentuar-se, tornando o terceiro set uma formalidade para os búlgaros. João José até mudou os distribuidores, Miguel Tavares Rodrigues por Tiago Violas, para dar outras formas e outras ideias, mas o fado estava sentenciado: Bulgária 25-12 Portugal. Três-zero.
O trajeto de Portugal no Mundial 2025 deixa bons sinais para o futuro, com vitórias com Cuba (3-1) e Colômbia (3-2), e derrotas com Estados Unidos (0-3) e, agora, Bulgária, que vai defrontar os norte-americanos ou a Eslovénia nos quartos de final.
A seleção portuguesa tentava imitar o que fizera em 2002, com o cubano Juan Diaz como selecionador, quando chegou aos quartos de final do torneio. Na altura, com o atual selecionador João José dentro de campo, Portugal foi superado pela campeã olímpica Jugoslávia, por 3-0. Em 1956 foi a estreia de Portugal nesta competição, na qual terminou em 15.º lugar.