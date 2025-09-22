João José e o Mundial: “Temos de ambicionar voltar aqui, temos de continuar a pensar e a planear”

João José é um homem sereno, mas que não se confunda serenidade com amolecimento ou conformismo. Depois de uma participação especial de Portugal no Mundial de voleibol, nas Filipinas, naquela que foi apenas a terceira presença no torneio, o selecionador nacional avaliou friamente o que se fez contra a Bulgária (0-3) e, sobretudo, deixou pistas para o futuro.

"Não posso prometer isso", riu-se, quando lhe perguntaram se Portugal vai ter de esperar mais de 20 anos para voltar a um Campeonato do Mundo de voleibol. Também em 2002, com ele como central e blocador exímio (terminou na melhor equipa da prova), Portugal sonhou, talvez mais um bocadinho, já que caiu apenas com a campeã olímpica Jugoslávia, nos 'quartos'. "Temos de ambicionar voltar aqui, é extremamente difícil, ainda por cima agora acabaram as qualificações, será tudo pelo ranking", explica. "Significa que temos de fazer as coisas bem durante muito mais tempo. Temos de continuar a pensar, planear. Chegarmos aqui, a este Mundial, é algo que temos vindo a planear. Não começou este ano ou no ano passado, temos vindo a construir. Sabíamos que tínhamos de subir no ranking. Agora é manter, perceber o que fizemos bem, o que precisamos de melhorar, para voltarmos a estar. Vamos aproveitar o próximo Europeu, é uma oportunidade."

Sobre a derrota contra a Bulgária de Nikolov, um rapaz que tem um martelo flexível naquele braço direito, as palavras de João José espelharam exatamente o que aconteceu, mais ainda o resultado. “Foi uma partida difícil em todos os aspetos, quer emocionalmente, quer fisicamente. Procurámos entrar fortes, conseguimos entrar fortes. A Bulgária respondeu bem. Acabámos por quebrar a meio do set”, confessou. E continuou: “Conseguimos manter o ímpeto para o segundo set, bem focados no que tínhamos de fazer, estávamos a fazer as coisas bem, mas tínhamos de as manter mais tempo. Acabámos por quebrar ali no final e eles fecharam” Quanto ao terceiro set, o desanimo de João José espreitou entre as palavras: “Caímos um pouco, não entrámos fortes. Acabámos por colapsar e seguiu da forma natural até ao final”. Contas feitas, 25-19, 25-23 e 25-13 para os búlgaros.