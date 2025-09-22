Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h18
  • 19 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Mundial de voleibol

João José e o Mundial: “Temos de ambicionar voltar aqui, temos de continuar a pensar e a planear”

22 set, 2025 - 11:00 • Hugo Tavares da Silva

A derrota contra a Bulgária (0-3), nos oitavos de final, ditou o adeus de Portugal ao Mundial de voleibol. O selecionador, uma figura do torneio em 2002, garante que só jogando com os melhores o nível sobe.

A+ / A-

João José é um homem sereno, mas que não se confunda serenidade com amolecimento ou conformismo. Depois de uma participação especial de Portugal no Mundial de voleibol, nas Filipinas, naquela que foi apenas a terceira presença no torneio, o selecionador nacional avaliou friamente o que se fez contra a Bulgária (0-3) e, sobretudo, deixou pistas para o futuro.

“Não posso prometer isso”, riu-se, quando lhe perguntaram se Portugal vai ter de esperar mais de 20 anos para voltar a um Campeonato do Mundo de voleibol. Também em 2002, com ele como central e blocador exímio (terminou na melhor equipa da prova), Portugal sonhou, talvez mais um bocadinho, já que caiu apenas com a campeã olímpica Jugoslávia, nos ‘quartos’.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

“Temos de ambicionar voltar aqui, é extremamente difícil, ainda por cima agora acabaram as qualificações, será tudo pelo ranking”, explica.

“Significa que temos de fazer as coisas bem durante muito mais tempo. Temos de continuar a pensar, planear. Chegarmos aqui, a este Mundial, é algo que temos vindo a planear. Não começou este ano ou no ano passado, temos vindo a construir. Sabíamos que tínhamos de subir no ranking. Agora é manter, perceber o que fizemos bem, o que precisamos de melhorar, para voltarmos a estar. Vamos aproveitar o próximo Europeu, é uma oportunidade.”

Acabou o sonho português no Mundial de voleibol

Mundial de voleibol

Acabou o sonho português no Mundial de voleibol

A seleção portuguesa, na terceira presença num Mun(...)

Sobre a derrota contra a Bulgária de Nikolov, um rapaz que tem um martelo flexível naquele braço direito, as palavras de João José espelharam exatamente o que aconteceu, mais ainda o resultado. “Foi uma partida difícil em todos os aspetos, quer emocionalmente, quer fisicamente. Procurámos entrar fortes, conseguimos entrar fortes. A Bulgária respondeu bem. Acabámos por quebrar a meio do set”, confessou.

E continuou: “Conseguimos manter o ímpeto para o segundo set, bem focados no que tínhamos de fazer, estávamos a fazer as coisas bem, mas tínhamos de as manter mais tempo. Acabámos por quebrar ali no final e eles fecharam”

Quanto ao terceiro set, o desanimo de João José espreitou entre as palavras: “Caímos um pouco, não entrámos fortes. Acabámos por colapsar e seguiu da forma natural até ao final”. Contas feitas, 25-19, 25-23 e 25-13 para os búlgaros.

“A Bulgária tem ‘soldados' e comete muitos erros não provocados. Depende muito dos irmãos Nikolov"

Mundial de voleibol

“A Bulgária tem ‘soldados' e comete muitos erros não provocados. Depende muito dos irmãos Nikolov"

Jogou na seleção búlgara, o próximo adversário de (...)

Sobre a sorte, um fugaz lamento. “Há ali pequeninas coisas que a gente nota que vai caindo para o outro lado, mas tentamos não pensar nisso, precisamos de melhorar. Temos de estar aqui novamente, temos de defrontar a Bulgária, Estados Unidos e Cuba, para o nosso nível melhorar. Temos de os defrontar para sermos melhores.”

O trajeto de Portugal no Mundial 2025 deixa bons sinais para o futuro, com vitórias com Cuba (3-1) e Colômbia (3-2), e derrotas com Estados Unidos (0-3) e, agora, Bulgária, que vai defrontar os norte-americanos ou a Eslovénia nos quartos de final.

A seleção portuguesa tentava assim imitar o que fizera em 2002, com o cubano Juan Diaz como selecionador. A estreia de Portugal nesta competição aconteceu em 1956, com um 15.º lugar.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h18
  • 19 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano