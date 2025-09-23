Menu
  Bola Branca 18h16
  22 set, 2025
Hóquei em patins

​Detidos três elementos da Juve Leo pela emboscada a carro com adeptos do FC Porto

23 set, 2025 - 10:54 • Hugo Tavares da Silva

Tudo aconteceu no dia 10 de junho, ao final da tarde, perto do Pavilhão João Rocha, em Alvalade, depois de um jogo de hóquei entre Sporting e FC Porto.

Foram detidos mais três adeptos do Sporting que são suspeitos de participarem numa emboscada a adeptos do FC Porto, depois de um jogo de hóquei entre os dois clubes, revela a SIC Notícias.

Tudo aconteceu no dia 10 de junho, ao final da tarde, perto do Pavilhão João Rocha, em Alvalade.

Um carro onde seguiam adeptos portistas foi atacado. Os autores da emboscada usaram engenhos pirotécnicos, que, para além de deixarem quatro pessoas feridas, destruíram a viatura.

De acordo com o canal noticioso, os três arguidos têm entre 22 e 26 anos e foram identificados na altura do incidente.

Somam-se agora seis detenções na sequência do ataque à viatura onde estavam adeptos do FC Porto.

