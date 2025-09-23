​Detidos três elementos da Juve Leo pela emboscada a carro com adeptos do FC Porto

Foram detidos mais três adeptos do Sporting que são suspeitos de participarem numa emboscada a adeptos do FC Porto, depois de um jogo de hóquei entre os dois clubes, revela a SIC Notícias.

Tudo aconteceu no dia 10 de junho, ao final da tarde, perto do Pavilhão João Rocha, em Alvalade.

Um carro onde seguiam adeptos portistas foi atacado. Os autores da emboscada usaram engenhos pirotécnicos, que, para além de deixarem quatro pessoas feridas, destruíram a viatura.

De acordo com o canal noticioso, os três arguidos têm entre 22 e 26 anos e foram identificados na altura do incidente.

Somam-se agora seis detenções na sequência do ataque à viatura onde estavam adeptos do FC Porto.