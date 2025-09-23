Menu
  • Bola Branca 12h44
  • 23 set, 2025
Hóquei em patins

​Detidos três elementos do Sporting pela emboscada a carro com adeptos do FC Porto

23 set, 2025 - 10:54 • Hugo Tavares da Silva

Tudo aconteceu no dia 10 de junho, ao final da tarde, perto do Pavilhão João Rocha, em Alvalade, depois de um jogo de hóquei entre Sporting e FC Porto.

Foram detidos mais três adeptos do Sporting ligados à emboscada a carro com adeptos do FC Porto, depois do jogo de hóquei entre os dois clubes, a 10 de junho.

Numa nota enviada às redações, a Polícia Judiciária (PJ) dá conta de que os adeptos são suspeitos da prática de crimes de homicídio qualificado na forma tentada, ofensas à integridade física qualificadas, incêndio, roubo, detenção e uso de armas proibidas e ainda detenção e uso de artefactos pirotécnicos.

De acordo com a PJ, foram realizadas diversas buscas domiciliárias, onde foram apreendidos "diversos artefactos pirotécnicos e outros elementos com relevância probatória".

E acrescenta: "A investigação da PJ incide sobre um grupo de homens, com idades compreendidas entre os 20 e os 30 anos, que, à margem do apoio a um clube desportivo, têm assumido comportamentos de extrema violência física contra elementos de claques de outros clubes".

Os autores da emboscada, nas imediações do Pavilhão João Rocha, usaram engenhos pirotécnicos, que, para além de deixarem quatro pessoas feridas, destruíram a viatura onde seguiam os adeptos do FC Porto.

"No carro seguiam cinco ocupantes, os quais foram agredidos com violência", pode ler-se também no comunicado da PJ. "Foram ainda quebrados os vidros do veículo e lançado para o seu interior artefactos pirotécnicos que provocou um incêndio que acabou por destrui-lo totalmente, criando sério perigo para a vida e provocando algumas lesões por queimadura nas vítimas, que tiveram necessidade de atendimento médico urgente em unidade hospitalar."

Estas três detenções, que resultam da colaboração entre PJ e PSP, juntam-se a outras três feitas na altura, com os suspeitos a ficarem em prisão preventiva, "fortemente indiciados pelos mesmos crimes".

