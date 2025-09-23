Menu
  Bola Branca 18h16
  22 set, 2025
Ténis

Francisco Cabral vence torneio de pares na China. É o quarto título ATP da carreira

23 set, 2025 - 12:38 • Lusa

Antes, ao lado do compatriota Nuno Borges, Cabral venceu o Estoril Open e também Gstaad, em 2022.

A+ / A-

O tenista português Francisco Cabral, ao lado do austríaco Lucas Miedler, conquistou esta terça-feira o torneio de pares de Hangzhou, na China, depois de vencer o colombiano Nicolás Barrientos e o neerlandês David Pel.

Primeiros cabeças de série, Cabral (31.º do ranking mundial de pares) e Miedler (28.º) bateram Barrientos (74.º) e Pel (39.º), por 6-4 e 6-4, em uma hora e 21 minutos.

Este foi o quarto título ATP da carreira de Cabral e o segundo este ano, depois de, já com Miedler, ter triunfado em Gstaad. Antes, ao lado do compatriota Nuno Borges, venceu o Estoril Open e também Gstaad, em 2022.

Também este ano, a dupla luso-austríaca tinha atingido a final em Winston-Salem, que perderam para os brasileiros Marcelo Melo e Rafael Matos, que chegou a formar par com Francisco Cabral.

