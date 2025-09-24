Detido mais um elemento de ataque a adeptos do FC Porto

A Polícia Judiciária confirma que, esta quarta-feira, foi capturado mais um suspeito do ataque com cocktails molotov a adeptos do FC Porto no feriado de 10 de junho.

A notícia avançada pela CNN Portugal, esta quarta-feira, e já confirmada pela PJ à Renascença.

Sobe, assim, para sete o número de adeptos do Sporting detidos por alegadamente estarem ligados à emboscada a carro com adeptos do FC Porto, depois de um jogo de hóquei entre os dois clubes, em Lisboa.

Numa nota enviada às redações esta terça-feira, a PJ dava conta de que os três adeptos detidos ontem são suspeitos da prática de crimes de homicídio qualificado na forma tentada, ofensas à integridade física qualificadas, incêndio, roubo, detenção e uso de armas proibidas, bem como detenção e uso de artefactos pirotécnicos.

Os autores da emboscada, nas imediações do Pavilhão João Rocha, usaram engenhos pirotécnicos, que, para além de deixarem quatro pessoas feridas, destruíram a viatura onde seguiam os adeptos do FC Porto.

"No carro seguiam cinco ocupantes, os quais foram agredidos com violência", pode ler-se também no comunicado da PJ. "Foram ainda quebrados os vidros do veículo e lançado para o seu interior artefactos pirotécnicos que provocou um incêndio que acabou por destrui-lo totalmente, criando sério perigo para a vida e provocando algumas lesões por queimadura nas vítimas, que tiveram necessidade de atendimento médico urgente em unidade hospitalar."