Sporting sofre primeira derrota na Champions de andebol

24 set, 2025 - 23:15 • Lusa

Após vitórias sobre Dinamo Bucareste e Kielce nas duas primeiras rondas, os leões cederam perante o Aalborg, bicampeão dinamarquês.

O bicampeão português Sporting sofreu esta quarta-feira a primeira derrota na presente edição da Liga dos Campeões de andebol, ao perder na visita ao Aalborg, por 35-30, em jogo da terceira jornada do Grupo A.

Após vitórias sobre Dinamo Bucareste e Kielce nas duas primeiras rondas, os leões cederam perante os bicampeões dinamarqueses, sendo que ao intervalo já perdiam por 18-12 na Sparekassen Danmark Arena.

O Sporting, que na próxima jornada recebe o Nantes, em 08 de outubro, está provisoriamente na quarta posição, com quatro pontos, os mesmos de Veszprém, terceiro, Aalborg, segundo, e do líder Fuchse Berlin, que apenas joga na quinta-feira, diante do Kielce.

Os dois primeiros classificados de cada grupo apuram-se diretamente para os quartos de final, enquanto as equipas posicionadas entre o terceiro e sexto lugares disputarão um play-off de acesso aos 'quartos'. Os dois últimos colocados são eliminados da prova.

