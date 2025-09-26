Mesmo sem João Almeida, Portugal faz-se à estrada no Mundial: "Objetivo são os 10 primeiros"

Fez um brilharete na Volta a Espanha, mas agora vai ficar a descansar. João Almeida não vai fazer parte da seleção nacional de ciclismo para o Campeonato do Mundo de Ciclismo de Estrada, que começa esta sexta-feira em Kigali, no Ruanda. É a primeira vez que a prova se realiza em África e logo no país das "mil colinas" e que vai oferecer aos atletas mais de 5 mil metros de desnível acumulado, no percurso mais duro de sempre em Mundiais. Prato a que o ciclista de A dos Francos "chamaria um figo", mas que desta vez terá de ver pela televisão. A Bola Branca, o selecionador nacional José Poeira explica a gestão da equipa e o porquê de deixar de fora do Mundial "a Pantera". "A Volta a Espanha acabou a 14 [de setembro]. E nós, se viéssemos fazer o contrarrelógio, teríamos de sair a 17. Olhando para a prova de estrada, tínhamos de vir a 22 e seria preciso algum tempo para adaptação ao clima. Estamos a falar de altitude, entre 1500 e 1700 metros, e de condições mais duras, com calor e humidade. Ele disputou a Volta a Espanha ao segundo, todos os dias até ao último quilómetro, e precisava de recuperar”, explica o selecionador. E continua: "Optámos em tê-lo no Campeonato da Europa, onde já pode estar a 100%. Além disso, o percurso do Europeu é bom para ele, assenta-lhe bem: tem ali uma subida de 6 km com 6-7%, que se adapta bem às suas qualidades, talvez mais do que o do Mundial. O facto de ter terminado a Vuelta com alguma fadiga e ter de viajar logo para outro continente pesou, e a opção mais correta foi descansar e preparar o Campeonato da Europa”. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Desta forma — e juntando também a lesão de Nélson Oliveira — José Poeira escolheu assim para a equipa de Elite Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious), António Morgado (UAE Team Emirates-XRG), Ivo Oliveira (UAE Team Emirates-XRG) e Tiago Antunes (Efapel Cycling) para compor a equipa que estará no Mundial de Kigali. A eles juntam-se Daniel Lima (Israel Premier Tech Academy), Daniel Moreira (Hagens Berman Jayco), Gabriel Baptista (Technosylva Maglia Bembibre) e Lucas Lopes (Rádio Popular-Paredes-Boavista), que farão parte da formação de Sub 23. Porquê só duas equipas? Os escalões de juniores e femininos ficam de fora, em poupança para o Campeonato da Europa, que vai acontecer logo de seguida em Drôme-Ardèche, em França, de 1 a 5 de outubro. Proximidade que o selecionador José Poeira admite ter dificultado a gestão das equipas. "O Campeonato do Mundo está muito em cima do Campeonato da Europa, e estarmos a falar de continentes diferentes, com distâncias diferentes… não é o problema do fuso horário, neste caso, mas, de qualquer das maneiras, acabar no dia 28 uma prova de 7 horas de corrida e depois viajar para outro continente, é difícil”, continua Poeira. "Quem fosse fazer o contrarrelógio chegava e ia quase direto à linha de partida. Acho que isso não foi bem medido por parte de quem organiza as coisas, porque depois temos de fazer aqui uma gestão difícil."