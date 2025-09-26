Mesmo sem João Almeida, Portugal faz-se à estrada no Mundial: "Objetivo são os 10 primeiros"

26 set, 2025 - 11:20 • André Maia
Fez um brilharete na Volta a Espanha, mas agora vai ficar a descansar. João Almeida não vai fazer parte da seleção nacional de ciclismo para o Campeonato do Mundo de Ciclismo de Estrada, que começa esta sexta-feira em Kigali, no Ruanda.
É a primeira vez que a prova se realiza em África e logo no país das "mil colinas" e que vai oferecer aos atletas mais de 5 mil metros de desnível acumulado, no percurso mais duro de sempre em Mundiais. Prato a que o ciclista de A dos Francos "chamaria um figo", mas que desta vez terá de ver pela televisão.
A Bola Branca, o selecionador nacional José Poeira explica a gestão da equipa e o porquê de deixar de fora do Mundial "a Pantera". "A Volta a Espanha acabou a 14 [de setembro]. E nós, se viéssemos fazer o contrarrelógio, teríamos de sair a 17. Olhando para a prova de estrada, tínhamos de vir a 22 e seria preciso algum tempo para adaptação ao clima. Estamos a falar de altitude, entre 1500 e 1700 metros, e de condições mais duras, com calor e humidade. Ele disputou a Volta a Espanha ao segundo, todos os dias até ao último quilómetro, e precisava de recuperar”, explica o selecionador.
E continua: "Optámos em tê-lo no Campeonato da Europa, onde já pode estar a 100%. Além disso, o percurso do Europeu é bom para ele, assenta-lhe bem: tem ali uma subida de 6 km com 6-7%, que se adapta bem às suas qualidades, talvez mais do que o do Mundial. O facto de ter terminado a Vuelta com alguma fadiga e ter de viajar logo para outro continente pesou, e a opção mais correta foi descansar e preparar o Campeonato da Europa”.
Desta forma — e juntando também a lesão de Nélson Oliveira — José Poeira escolheu assim para a equipa de Elite Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious), António Morgado (UAE Team Emirates-XRG), Ivo Oliveira (UAE Team Emirates-XRG) e Tiago Antunes (Efapel Cycling) para compor a equipa que estará no Mundial de Kigali. A eles juntam-se Daniel Lima (Israel Premier Tech Academy), Daniel Moreira (Hagens Berman Jayco), Gabriel Baptista (Technosylva Maglia Bembibre) e Lucas Lopes (Rádio Popular-Paredes-Boavista), que farão parte da formação de Sub 23.
Porquê só duas equipas? Os escalões de juniores e femininos ficam de fora, em poupança para o Campeonato da Europa, que vai acontecer logo de seguida em Drôme-Ardèche, em França, de 1 a 5 de outubro. Proximidade que o selecionador José Poeira admite ter dificultado a gestão das equipas.
"O Campeonato do Mundo está muito em cima do Campeonato da Europa, e estarmos a falar de continentes diferentes, com distâncias diferentes… não é o problema do fuso horário, neste caso, mas, de qualquer das maneiras, acabar no dia 28 uma prova de 7 horas de corrida e depois viajar para outro continente, é difícil”, continua Poeira. "Quem fosse fazer o contrarrelógio chegava e ia quase direto à linha de partida. Acho que isso não foi bem medido por parte de quem organiza as coisas, porque depois temos de fazer aqui uma gestão difícil."
Ainda assim, apesar das dificuldades — e da ausência de João Almeida e Nélson Oliveira —, o selecionador nacional aponta a objetivos altos: "Eu tenho uma mentalidade que transmito aos corredores desde 2001: o objetivo é ficar nos dez primeiros”, revela José Poeira a Bola Branca.
E lamenta: "Os anos não são todos iguais, mas durante vários anos conseguimos. E quando digo dez primeiros, do décimo ao primeiro, já tivemos quase todos os lugares — 5.º, 8.º, 10.º, 1.º. Claro que não acontece sempre da mesma forma. [...] Este ano podíamos ter usado o Nelson e até o João, se pudessem vir, ainda por cima é um contrarrelógio do tipo que o Nelson gosta, e acho que ele podia fazer um resultado muito bom, de excelência. Mas o destino não quis assim e temos de viver com o que a sorte nos dá”.
O Campeonato do Mundo de Ciclismo de Estrada sai para as ruas de Kigali, no Ruanda — onde José Poeira garante que "não há nada a apontar em termos de saúde ou alimentação, com estradas largas" — no sábado com o objetivo de ficar nos lugares cimeiros.