Miguel Monteiro vice-campeão do mundo do lançamento do peso F40

O português Miguel Monteiro conquistou, esta segunda-feira, a medalha de prata no lançamento do peso F40 nos Mundiais de Atletismo paralímpico, que decorre em Nova Deli, na Índia.

O campeão paralímpico e europeu sagrou-se vice-campeão do mundo com um lançamento de 11,31 metros, alcançado ao segundo ensaio.

A medalha de ouro foi para o russo Denis Gnezdilov — que competiu como atleta neutro, devido à exclusão da Rússia do atletismo —, com uma marca de 11,92 metros, novo recorde do mundo.

Citado em comunicado do Comité Paralímpico de Portugal, Miguel Monteiro mostra-se "contente com o trabalho realizado" esta época.

"Creio que podia ter dado mais, mas, pronto, vamos continuar a trabalhar para nos próximos anos continuarmos a sonhar com melhores marcas. O Denis fez lançamentos incríveis, nós trabalhámos para também ter tido aqui uma grande marca, mas já foi bastante positivo. A medalha de prata foi a possível e estou muito contente com este segundo lugar", diz.

O bronze caiu para o iraquiano Garrah Tnaiash, que fez 10,86 metros.