Ténis

Alcaraz ganhou torneio (quase perfeito) em Tóquio e vai vivendo melhor ano da carreira

30 set, 2025 - 13:19 • Lusa

O tenista espanhol, de 22 anos, disputou a sua nona final consecutiva.

A+ / A-

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, líder do ranking mundial, venceu esta terça-feira o torneio de Tóquio, a sua oitava conquista em 2025, depois de derrotar o norte-americano Taylor Fritz, em dois sets.

No seu primeiro torneio desde que venceu o Open dos Estados Unidos no início de setembro, Alcaraz concluiu um torneio quase perfeito - apenas perdeu um set para o norueguês Casper Rudd nas meias-finais - com um triunfo sobre Fritz, quinto do mundo, por duplo 6-4, em uma hora e 34 minutos.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Fritz, que eliminou o português Nuno Borges na segunda ronda, não conseguiu repetir a vitória - a única que tem em cinco encontros com o espanhol - que conseguiu recentemente na Laver Cup, na qual foi decisivo para a vitória do Mundo sobre a Europa.

Alcaraz, de 22 anos, disputou a sua nona final consecutiva, entre as quais a de Roland Garros, Wimbledon e Open dos Estados Unidos, conquistando o oitavo título do ano e o 24.º da carreira.

Na melhor época da sua carreira, o espanhol apenas foi derrotado antes da final em quatro dos 14 torneios que disputou, e, em torneios do Grand Slam, apenas foi eliminado precocemente no Open da Austrália, quando caiu nos quartos de final, perante o sérvio Novak Djokovic.

