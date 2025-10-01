Menu
  • Bola Branca 18h15
  • 01 out, 2025
Ciclismo

"Espero que o João Almeida esteja melhor do que na Volta a Espanha”: Cândido Barbosa e o Europeu

01 out, 2025 - 14:22 • Rui Viegas

O presidente da federação lembrou que o ciclista, segundo classificado na Vuelta, terminou essa prova adoentado e que agora teve 15 de recuperação. É um nome que, nos últimos dias, nos tem dado muitas alegrias."

A+ / A-

Todos são importantes, mas é do pedal de João Almeida que Portugal espera que saia algo de bom no Europeu de ciclismo que arrancam esta quarta-feira em França.

Poupado nos recentes Mundiais do Ruanda, o segundo classificado da Vuelta junta-se esta tarde a Nélson Oliveira no contrarrelógio de elites.

Cândido Barbosa, o presidente da federação, lança Almeida para a frente do nosso pelotão da ambição.

“Ele terminou a Volta a Espanha um bocadinho adoentado, há aqui um período de 15 dias de recuperação”, diz o antigo ciclista à Renascença. “Esperamos que possa ser o nosso líder e que possa estar em melhor momento do que terminou a Volta a Espanha. Por isso, acho que poderá ser por aí as expectativas de todos os portugueses. É um nome que, nos últimos dias, nos tem dado muitas alegrias.”

Em declarações a Bola Branca, Cândido Barbosa explica que o Europeu assumiu prioridade em relação ao Mundial de ciclismo.

“A nossa seleção foi um pouco reduzida para o Ruanda, para evitarmos algumas chatices que podiam trazer de lá, tendo em conta o tão curto espaço de tempo e as viagens”, esclarece. “Mas no Europeu reforçámos todas as seleções e vamos com as quotas máximos que conseguimos para, naturalmente, fazermos o nosso melhor.”

O primeiro ciclista português a correr no ‘crono’ desta quarta-feira será Nélson Oliveira, às 14h54.

A prova de fundo está marcada apenas para domingo.

Ouvir
