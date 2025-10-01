Menu
Evenepoel, campeão da Europa de contrarrelógio

01 out, 2025 - 15:50

João Almeida não partiu e Nélson Oliveira não esteve bem.

Sem surpresa, Remco Evenepoel é campeão da Europa de contrarrelógio. As provas decorrem em Loriol-sur-Drôme, em França.

O ciclista belga cumpriu os 24 quilómetros da prova em 28.26 minutos, menos 43 segundos que o italiano Filippo Ganna.

A fechar o pódio ficou Niklas Larsen, da BHS - PL Beton Bornholm.

Entre os portugueses, João Almeida (UAE Emirates) não chegou a partir, ainda sem razões atribuídas, e Nélson Oliveira - a recuperar de lesão - foi 19.º, a 2m40 da frente.

A prova em linha dos Europeus disputa-se no próximo domingo.

De recordar que Remco Evenepoel também já é campeão do mundo de contrarrelógio.

