  • Bola Branca 18h15
  • 01 out, 2025
Europeu Sub19

Futsal. Portugal goleia e defronta Eslovénia nas meias-finais

01 out, 2025 - 17:40

Partida marcada para as 18h30 de sexta-feira.

A seleção portuguesa de futsal Sub19 goleou a Moldova, por 10-0, na terceira jornada da fase de grupos do Europeu da categoria.

A equipa das quinas marcou por Rodrigo Monteiro (3), Tomás Nogueira (2), Martim Castela (2), Afonso Mourinha, António Pereira e Eduardo Tchuda.

Portugal – que defende o título - vai agora defrontar a Eslovénia nas meias-finais (tal como tinha acontecido há dois anos). Jogo marcado para as 18h30 de sexta-feira.

A final é no próximo domingo.

Os comandados de José Luís Mendes somam três vitórias em três jogos.

