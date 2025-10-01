Futsal. Portugal goleia e defronta Eslovénia nas meias-finais

01 out, 2025 - 17:40
A seleção portuguesa de futsal Sub19 goleou a Moldova, por 10-0, na terceira jornada da fase de grupos do Europeu da categoria.
A equipa das quinas marcou por Rodrigo Monteiro (3), Tomás Nogueira (2), Martim Castela (2), Afonso Mourinha, António Pereira e Eduardo Tchuda.
Portugal – que defende o título - vai agora defrontar a Eslovénia nas meias-finais (tal como tinha acontecido há dois anos). Jogo marcado para as 18h30 de sexta-feira.
A final é no próximo domingo.
Os comandados de José Luís Mendes somam três vitórias em três jogos.