Ciclismo

João Almeida não alinhou no contrarrelógio dos Campeonatos da Europa

01 out, 2025 - 15:04 • Eduardo Soares da Silva

Ciclista português é especialista no contrarrelógio, mas não chegou a apresentar-se na partida.

O português João Almeida não alinhou, esta terça-feira, na prova de contrarrelógio nos Campeonatos da Europa.

O segundo classificado da Volta a Espanha preparava-se para voltar ao ativo nos 24 quilómetros de percurso em França, esta terça-feira. Almeida estava previsto arrancar às 15h05, mas não se apresentou na partida.

No final do percurso, Nelson Oliveira confirmou que João Almeida "não se sentiu bem esta manhã e tentará recuperar para domingo."

Almeida integrava uma lista de candidatos ao pódio, depois de se ter destacado também no contrarrelógio individual na Vuelta. O português continua a integrar a equipa portuguesa para a prova de fundo, no próximo domingo.

Nelson Oliveira, da Movistar, fica como o único representante da seleção nacional na prova de contrarrelógio.

