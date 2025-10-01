Maurício Moreira rescinde contrato com Efapel "por mútuo acordo"

01 out, 2025 - 17:15 • Lusa
Maurício Moreira, campeão da Volta a Portugal em 2022 e 'vice' em 2021, rescindiu contrato "por mútuo acordo" com a Efapel, confirmou o ciclista uruguaio à agência Lusa.
"Entendemos que era melhor separar os nossos caminhos", resumiu o corredor de 30 anos, que tinha assinado um contrato de duas épocas com a Efapel.
Vencedor da Volta 2022 e segundo classificado da edição de 2021, atrás de Amaro Antunes, entretanto desclassificado por doping, Mauricio Moreira mudou-se este ano para a Efapel, depois de ter passado quatro temporadas na agora denominada Anicolor-Tien21.
A lesão no tendão isquiotibial das duas pernas condicionou a época do uruguaio, que concluiu apenas a Prova de Abertura e o Grande Prémio Abimota, somando só 10 dias completos de competição, e falhou a Volta a Portugal.
"Nas próximas semanas, vou definir o meu futuro", indicou, revelando estar em negociações para assinar com outra equipa para a próxima época.
Além da vitória na Volta, 'Mauri' tem no palmarés o Troféu Joaquim Agostinho (2023), o Grande Prémio O Jogo (2023), o GP Jornal de Notícias (2022), o GP Anicolor (2022), a Volta ao Alentejo (2021) e o GP Douro Internacional (2021).