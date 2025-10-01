Menu
  01 out, 2025
Portugal acaba Mundial de slalom na 15.ª posição

01 out, 2025 - 19:16 • Lusa

As provas estão a decorrer na Austrália.

Os portugueses Lucas Jacob, Frederico Alvarenga e João Cunha falharam a qualificação para as meias-finais da prova de kayak do Campeonato do Mundo de slalom, enquanto a representação nacional terminou em 15.º lugar na competição por equipas.

Lucas Jacob foi o melhor representante português na prova individual, ao terminar no 44.º lugar, com o tempo de 94,55 segundos, ligeiramente à frente de Frederico Alvarenga e João Cunha, 47.º e 48.º classificados, com 94,83 e 95,38, respetivamente, falhando todos o acesso à fase seguinte, que estava reservada aos 30 primeiros posicionados.

Na prova de kayak por equipas dos Mundiais de slalom, que decorrem em Penrith, na Austrália (palco da competição nos Jogos Olímpicos Sydney2000), a seleção portuguesa foi 15.ª colocada, com o tempo de 106,59 segundos, mais 11,29 do relativamente à França, que e impôs em 95,30.

