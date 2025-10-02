Menu
Ténis

Nuno Borges apura-se para a segunda ronda do torneio de Xangai

02 out, 2025 - 15:05

Nuno Borges, 51.º classificado do ranking mundial, impôs-se a Van de Zandschulp, que ocupa a 84.ª posição na hierarquia, após dois 'tie-breaks', por duplo 7-6 (7-5).

A+ / A-

O tenista português Nuno Borges qualificou-se esta quinta-feira para a segunda ronda do torneio de Xangai, ao vencer o neerlandês Botic van de Zandschulp em dois equilibrados sets, na estreia na prova chinesa do circuito da ATP.

Nuno Borges, 51.º classificado do ranking mundial, impôs-se a Van de Zandschulp, que ocupa a 84.ª posição na hierarquia, após dois 'tie-breaks', por duplo 7-6 (7-5), após duas horas e 19 minutos de confronto no 'court' em piso duro.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O número um português quebrou o serviço do neerlandês no primeiro parcial, mas permitiu que o adversário recuperasse na pior altura, quando servia para fechar o 'set', que Nuno Borges acabou por conquistar no 'tie-break', tal como aconteceu com o segundo, depois de ambos os jogadores terem prevalecido em todos os jogos de serviço.

Nuno Borges, de 28 anos, defronta no domingo, na segunda ronda, o grego Stefanos Tsitsipas, que já ocupou o terceiro lugar no ranking mundial e é, atualmente, o 25.º posicionado da hierarquia da ATP, além de 24.º cabeça de série do torneio de Xangai.

