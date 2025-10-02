Portugal espera “dificuldades” contra a Eslovénia no Europeu Sub19

A seleção portuguesa de futsal de sub-19 espera encontrar "dificuldades" nas meias-finais do Europeu frente à Eslovénia, contudo acredita que vai poder defender o título na final de domingo, afirma o treinador-adjunto Pedro Cary.

"Nas meias-finais estão as quatro melhores seleções e acreditamos que temos potencial para chegar onde queremos. A Eslovénia é muito forte fisicamente, com um poderio a esse nível que Portugal nunca teve, mas temos de contornar isso com a nossa qualidade", defendeu o antigo internacional português, atual adjunto do selecionador José Luís Mendes.

Em 2023, na Croácia, os lusos encontraram precisamente os eslovenos nas meias-finais, tendo imposto o seu poderio com um 3-2, que os levaria até à decisão, vencida diante da Espanha.

"Foi muito difícil vencer a Eslovénia há dois anos. Perspetiva-se, por isso, um jogo igualmente difícil. Vai ser um Portugal com mais posse de bola e temos de ser muito criteriosos no ataque, além de rigorosos a nível defensivo, para não permitirmos contra-ataques. Portugal tem um 'goal-average' fantástico (21-1), apenas um golo sofrido até agora, e isso reflete o modo como temos defendido", elogiou, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol.

Portugal qualificou-se para as meias-finais do Europeu, que decorre na Moldova, ao vencer o Grupo A com um pleno de vitórias, diante de Itália (7-1), Ucrânia (4-0) e os anfitriões (10-0).

Rodrigo Monteiro, autor de sete dos 21 golos da seleção, diz que a sua prioridade é "ajudar a equipa a ganhar" e destacou as "boas jogadas coletivas e excelente defesa" de Portugal, mas alertou para o potencial da Eslovénia, que bateu República Checa (2-1) e Turquia (4-1) no Grupo B, em que ficou na segunda posição, atrás da Espanha.

A seleção nacional, campeã em título, defronta a Eslovénia na sexta-feira, às 18:30 (hora em Lisboa), em Chisinau, já depois de Espanha e Ucrânia jogarem a outra meia-final, às 16h00.

A final do Europeu de futsal de sub-19 está agendada para domingo, a partir das 18h30.