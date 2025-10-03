Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 03 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Mundiais de atletismo paralímpico

"O que me vai na alma é felicidade": Mamudo Baldé vence bronze nos 100 metros T54

03 out, 2025 - 16:55 • Lusa

Baldé cumpriu a prova Mundiais de atletismo paralímpico em 13,86 segundos, apenas superado pelo tailandês Athiwat Paeng-Nuea, ouro em 13,66, e pelo chinês Hu Yang, com recorde pessoal em 13,81, que garantiu a prata.

A+ / A-

O português Mamudo Baldé conquistou esta sexta-feira a medalha de bronze na prova dos 100 metros T54 (cadeira de rodas), nos Mundiais de atletismo paralímpico, que decorrem em Nova Deli, na Índia

"Sinto que o esforço valeu a pena, mas há ainda muito a melhorar. O que me vai na alma é felicidade. É a minha primeira medalha num campeonato mundial", regozijou-se o atleta, em declarações divulgadas pelo Comité Paralímpico de Portugal (CPP).

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Mamudo Baldé cumpriu a prova em 13,86 segundos, apenas superado pelo tailandês Athiwat Paeng-Nuea, ouro em 13,66, e pelo chinês Hu Yang, com recorde pessoal em 13,81, que garantiu a prata.

"Esta medalha significa superação. Que dá para ir buscar mais e melhores medalhas. Também sinto que já não estou sozinho, tenho pessoas que têm a mesma agarra que eu, a mesma vontade de vencer e acho que isso é das coisas mais importantes", acrescentou, agradecendo aos que o têm acompanhado, destacando a sua treinadora, Walquiria Campelo.

O atleta luso, que foi quinto nos Jogos Paralímpicos'2024 precisamente nesta distância, já tinha sido quinto classificado em Nova Deli na prova dos 400 metros.

Mamudo Baldé prometeu que de agora em diante será uma pessoa com ainda "mais garra", revelando o desejo de se tornar um "tubarão" no atletismo paralímpico.

Este foi o segundo pódio para Portugal nos Mundiais de atletismo paralímpico, depois da prata conseguida por Miguel Monteiro no lançamento do peso na classe F40, para atletas de baixa estatura.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 03 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado