"O que me vai na alma é felicidade": Mamudo Baldé vence bronze nos 100 metros T54

O português Mamudo Baldé conquistou esta sexta-feira a medalha de bronze na prova dos 100 metros T54 (cadeira de rodas), nos Mundiais de atletismo paralímpico, que decorrem em Nova Deli, na Índia

"Sinto que o esforço valeu a pena, mas há ainda muito a melhorar. O que me vai na alma é felicidade. É a minha primeira medalha num campeonato mundial", regozijou-se o atleta, em declarações divulgadas pelo Comité Paralímpico de Portugal (CPP).

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Mamudo Baldé cumpriu a prova em 13,86 segundos, apenas superado pelo tailandês Athiwat Paeng-Nuea, ouro em 13,66, e pelo chinês Hu Yang, com recorde pessoal em 13,81, que garantiu a prata.

"Esta medalha significa superação. Que dá para ir buscar mais e melhores medalhas. Também sinto que já não estou sozinho, tenho pessoas que têm a mesma agarra que eu, a mesma vontade de vencer e acho que isso é das coisas mais importantes", acrescentou, agradecendo aos que o têm acompanhado, destacando a sua treinadora, Walquiria Campelo.

O atleta luso, que foi quinto nos Jogos Paralímpicos'2024 precisamente nesta distância, já tinha sido quinto classificado em Nova Deli na prova dos 400 metros.

Mamudo Baldé prometeu que de agora em diante será uma pessoa com ainda "mais garra", revelando o desejo de se tornar um "tubarão" no atletismo paralímpico.

Este foi o segundo pódio para Portugal nos Mundiais de atletismo paralímpico, depois da prata conseguida por Miguel Monteiro no lançamento do peso na classe F40, para atletas de baixa estatura.