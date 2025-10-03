Óquei de Barcelos está nas meias-finais do Mundial

03 out, 2025 - 21:37 • Lusa
O Óquei de Barcelos bateu os australianos do Melbourne, por 7-5, vencendo o Grupo B do Mundial de clubes de hóquei em patins, faltando saber se encontrará o Sporting ou o FC Barcelona nas meias-finais.
Num início de jogo frenético em San Juan, na Argentina, Iván Morales, aos sete minutos, e Kyllian Gil, aos 8', colocaram os portugueses na frente, contudo Juan Cerezo, de penálti, Fecundo Peralta e Matias Aciar, os 9', 10' e 11', respetivamente, consumaram a surpreendente reviravolta dos australianos.
No minuto seguinte, aos 12', Miguel Rocha, de penálti, fez o 3-3, porém, aos 16', Fecundo Peralta voltou a marcar, garantindo o 4-3 ao intervalo para o conjunto da Oceânia.
O mesmo Miguel Rocha, aos 34', e Kyllian Gil, aos 39', deram novamente a volta a favor dos lusos, Juan Agustin anulou-a aos 40', cabendo a Iván Morales, aos 46', e Carlos Ramos, aos 50', estabelecer o definitivo 7-5 favorável aos campeões europeus.
No Grupo A, o Sporting defronta o Barcelona às 23h00 para definir o primeiro classificado, sendo que o segundo vai defrontar precisamente o Óquei de Barcelos, desconhecendo-se ainda quem fica em segundo na 'poule' B.