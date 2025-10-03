Pogacar e um ataque de longe no Europeu. “Nunca digas nunca”

O esloveno Tadej Pogacar admite atacar de longe no Campeonato da Europa de Ciclismo, que vai decorrer no domingo.

"Para nos distanciarmos, precisamos de muita potência. Talvez o faça se houver oportunidade. Não creio que vá ser assim, mas nunca digas nunca", disse.

Pogacar aproveitou para olhar para o percurso: “Trata-se de uma corrida com subidas muito complicadas, não são demasiado longas, nem empinadas. É uma prova muito mais curta [203 km contra os 267 do Mundial] e muito mais explosiva. Vamos certamente ver mais ciclistas a lutarem pela vitória".

De recordar que, no recente Mundial no Ruanda, o chefe de fila da UAE Emirates atacou a 104 quilómetros da meta.

No Europeu, que vai decorrer em França, vão estar presentes vários nomes de peso: Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Juan Ayuso e João Almeida.