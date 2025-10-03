Portugal na final do Europeu Sub19 de futsal

A seleção Sub19 de futsal está na final do Campeonato Europeu da modalidade, que está a decorrer na Moldova.

A equipa das quinas derrotou a Eslovénia, por 3-0, na partida das meias-finais, disputada esta sexta-feira.

Os golos lusos foram apontados por Tiago Rodrigues, Miguel Malhão e Eurico Cunha.

Portugal dominou a partida do princípio ao fim e o resultado até foi escasso, tal o domínio luso.

Na final, este domingo, Portugal vai defrontar a Espanha, que venceu a Ucrânia, por 7-4.

É a terceira final consecutiva para Portugal nesta categoria sub19 e a quarta consecutiva para Espanha.

Os comandados de José Luís Mendes - campeões em título - chegam à final apenas com um golo sofrido (contra a Itália).