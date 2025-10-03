Yolanda Hopkins continua a tentar entrar na primeira divisão do surf

03 out, 2025 - 21:12
A surfista Yolanda Hopkins está nos quartos de final do torneio na Ericeira e ainda pode entrar na elite mundial da modalidade.
A portuguesa venceu a bateria dos oitavos de final contra Laura Raupp.
“Em Portugal, todos me dizem estás quase lá, e é difícil. Neste momento, sinto-me bem, feliz, e tento não pensar no futuro”, disse a atleta de 27 anos.
Yolanda Hopkins vai agora defrontar Alyssa Spencer na praia de Ribeira D´Ilhas.
Portugal já teve dois surfistas na primeira divisão da modalidade: Tiago Pires e Frederico Morais.