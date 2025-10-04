Benfica fora da Liga Europeia

O Benfica perde, em casa, contra as suecas do IK Sävehof (27-29), na segunda mão da segunda ronda de qualificação para a Liga Europeia feminina de andebol, e fica fora da competição.

Depois de ter sido batido tangencialmente no primeiro duelo, na semana passada, na Suécia (29-28), a formação encarnada procurava dar a reviravolta na eliminatória, mas, apesar do equilíbrio entre os oponentes, as nórdicas voltaram a levar a melhor.

Isto, apesar de o Benfica ter tido um arranque forte no jogo, chegando a uma vantagem de quatro golos (4-0), com as adversárias a conseguirem reagir e a darem a volta ao marcador no final do primeiro tempo (15-16).

Assim, ao intervalo, as águias, campeãs nacionais em título, perdiam por um golo (15-16), e terminaram o jogo eliminadas da Liga Europeia.