  • Bola Branca 18h14
  • 03 out, 2025
França

Demi Vollering, campeã da Europa de ciclismo

04 out, 2025 - 17:34

Ciclista neerlandesa chegou isolada à meta. A portuguesa Raquel Queirós terminou no 37.º lugar.

A holandesa Demi Vollering venceu isolada a prova de fundo de elite feminina dos Europeus de ciclismo de estrada, que se disputou em França. A portuguesa Raquel Queirós terminou no 37.º lugar.

Vollering concluiu com êxito uma fuga de 38 quilómetros, cumprindo os 116,1 da prova, entre Privas e Guilherand-Granges, em 2:57.53 horas, menos 1.18 minutos do que a polaca Kasia Niewiadoma e 1.24 relativamente à compatriota Anna van der Breggen, segundo a terceira classificadas, respetivamente.

A ciclista holandesa, de 28 anos, segunda classificada na Volta a França deste ano, reforçou o domínio dos Países Baixos na competição, uma vez que as ciclistas daquele país sagraram-se campeãs da Europa em nove das 10 edições da competição.

Raquel Queirós foi 37.ª classificada, a última posição entre as ciclistas que concluíram a prova, a 12.17 minutos de Vollering, que se distanciou do pelotão na subida para Saint-Romain-de-Lerps, arrancando de forma irresistível para a 55.ª vitória da carreira, a 11.º em 2025.

Na prova de fundo de sub-23, Lucas Lopes foi o melhor representante português, ao terminar no oitavo lugar, a 46 segundos do vencedor, o belga Jarno Widar, que se impôs nos 121,1 quilómetros com partida e chegada em Guilherand-Granges, com o tempo de 3:11.58 horas.

Daniel Moreira e Duarte Domingues foram 24.º e 36.º classificados, respetivamente, ambos a 5.03 de Widar, enquanto Gabriel Baptista terminou na 62.ª posição, a 12.45 do novo campeão europeu, e Rafael Barbas e Daniel Lima não concluíram a prova de sub-23.

