  • Bola Branca 18h14
  • 03 out, 2025
Mafalda Pires de Lima termina Mundial em nono lugar no Mundial de Kite

04 out, 2025 - 22:14 • Lusa

As provas estão a decorrer em Itália.

A velejadora olímpica Mafalda Pires de Lima não conseguiu chegar à luta pelas medalhas e encerrou a participação no Mundial de Fórmula Kite. Já o irmão Tomás Pires de Lima caiu uma posição, para 22.º, na Sardenha, Itália.

Pelo quarto dia seguido, o último das Final Series, Mafalda Pires de Lima terminou na nona posição, ficando a apenas um lugar de poder lutar pelas medalhas, algo reservado apenas às oito primeiras velejadoras, que no domingo vão disputar os quartos de final, meias-finais e final, em eliminatórias sucessivas.

A portuguesa foi sexta, 11.ª, 13.ª e 14.ª nas regatas do dia, terminando a competição feminina com 135 pontos.

Já Tomás Pires de Lima foi 23.º, 20.º, 21.º e 19.º colocado, encerrando a sua participação na frota de ouro com 197 pontos, no 22.º lugar da classificação geral.

