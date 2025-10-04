Medalha de bronze para Sandro Baessa nos Mundiais de Atletismo paralímpico

O português Sandro Baessa, vice-campeão em Paris 2024, conquistou a medalha de bronze na prova dos 1.500 metros T20 (deficiência intelectual), nos Mundiais de atletismo paralímpico, que decorrem em Nova Deli, na Índia.

O paralímpico português conseguiu o seu quarto pódio em Mundiais, ao terminar a prova com o tempo de 3.55,00 minutos, atrás do norte-americano Michael Brannigan (3.50,44) e do japonês Natsuki Toda (3.52,45), medalhas de ouro e prata, respetivamente.

"Trabalhei arduamente esta época. Estou muito feliz, são quatro pódios em campeonatos do mundo, e ainda a medalha nos Jogos [Paralímpicos], agora é descansar, e depois continuar a trabalhar", afirmou Baessa, em declarações divulgadas pelo Comité Paralímpicos de Portugal (CPP).

O atleta, de 26 anos, explicou que a estratégia passou sempre "por ir no grupo da frente", acrescentando: "Não pensei que o japonês estivesse tão forte, ele aguentou muito bem, e o americano esteve sempre forte".

Na mesma prova, Cristiano Pereira, que tem tido uma época marcada por problemas físicos, foi 12.º, com o tempo de 4.07,62.

Este foi o terceiro pódio para Portugal nos Mundiais de atletismo paralímpico, que decorrem na Índia, depois da prata conseguida por Miguel Monteiro no lançamento do peso na classe F40, para atletas de baixa estatura, e do bronze de Mamudo Baldé nos 100 metros T54 (cadeiras de rodas).