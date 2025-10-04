Menu
  Bola Branca 18h14
  03 out, 2025
Nuno Borges avança para a terceira ronda em Xangai

04 out, 2025 - 17:15 • Lusa

Português aguarda agora o vencedor da partida entre o russo Karen Khachanov e o chinês Juncheng Shang.

O tenista Nuno Borges qualificou-se este sábado para a terceira eliminatória do torneio de Xangai, ao vencer em dois sets o australiano Aleksandar Vukic, que substituiu o grego Stefanos Tsitsipas na prova chinesa do circuito da ATP.

Borges, 51.º classificado do ranking mundial, confirmou o favoritismo no embate da segunda ronda perante Vukic, que ocupa a 79.ª posição na hierarquia, vencendo o australiano com os parciais de 7-6 (9-7) e 6-4, após 1h43 de confronto no 'court' em piso duro.

Após ter quebrado o serviço do Vukic, Borges permitiu que o adversário retribuísse quando servia para fechar o primeiro set, que apenas ficou concluído no 'tie-break', mas no segundo parcial não facilitou e bastou-lhe impor-se uma vez no serviço do australiano para decidir o encontro a seu favor.

Vukic foi repescado para defrontar Borges, na qualidade de 'lucky loser', na sequência da desistência do grego Stefanos Tsitsipas, 27.º posicionado da hierarquia da ATP e 24.º cabeça de série em Xangai, devido a lesão do antigo número três mundial.

O número um português, de 28 anos, vai defrontar na terceira ronda, equivalente aos 16 avos de final, o vencedor do encontro entre o russo Karen Khachanov, 10.º posicionado do ranking mundial e nono pré-designado do torneio, e o chinês Juncheng Shang, 237.º.

