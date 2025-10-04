Seleções de Voleibol já têm adversários para o Europeu

A seleção portuguesa de voleibol já conhece os adversários que vai defrontar na fase final do Europeu, quer em masculinos, quer em femininos.

O sorteio, realizado este sábado, voltou a colocar a Bulgária como adversária de Portugal. De recordar que foram os búlgaros que derrotaram a equipa das quinas no recente Mundial.

No Grupo B vão estar também a Macedónia, a Polónia, a Ucrânia e Israel.

A fase final do Europeu vai decorrer, entre 6 e 29 de setembro de 2026, em três países: Bulgária, Finlândia e Roménia.

Já a seleção feminina tem como adversárias Azerbaijão, Holanda, Bélgica, Polónia e Espanha.

A prova vai decorrer na Turquia, Chéquia, Azerbaijão e Suécia, entre 21 de agosto e 6 de setembro de 2026.