Medalha de ouro para Carolina Duarte no Mundial Paralímpico

05 out, 2025 - 15:31
A atleta Carolina Duarte sagrou-se campeã do mundo de atletismo paralímpico na prova dos 400m T13.
Carolina Duarte cumpriu o percurso em 57.08 segundos.
É a quarta medalha de Portugal nos Mundiais de Atletismo Paralímpico, que decorrem na India, depois de Miguel Monteiro no lançamento do peso na classe F40, para atletas de baixa estatura, do bronze de Mamudo Baldé nos 100 metros T54 (cadeiras de rodas) e do bronze de Sandro Baessa na prova dos 1.500 metros T20 (deficiência intelectual).