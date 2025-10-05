Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 03 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

India

Medalha de ouro para Carolina Duarte no Mundial Paralímpico

05 out, 2025 - 15:31

a quarta medalha de Portugal nos Mundiais de Atletismo Paralímpico, que decorrem na India.

A+ / A-

A atleta Carolina Duarte sagrou-se campeã do mundo de atletismo paralímpico na prova dos 400m T13.

Carolina Duarte cumpriu o percurso em 57.08 segundos.

É a quarta medalha de Portugal nos Mundiais de Atletismo Paralímpico, que decorrem na India, depois de Miguel Monteiro no lançamento do peso na classe F40, para atletas de baixa estatura, do bronze de Mamudo Baldé nos 100 metros T54 (cadeiras de rodas) e do bronze de Sandro Baessa na prova dos 1.500 metros T20 (deficiência intelectual).

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 03 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma(...)

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detençõe(...)

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 1830, boa sorte'"

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de (...)

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026