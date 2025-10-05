Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 03 out, 2025
Pogacar, agora também campeão da Europa

05 out, 2025 - 15:56

Dobradinha depois de ter sido campeão do mundo. Evenepoel voltou a ser segundo.

O esloveno Tadej Pogacar é o novo campeão da Europa de Ciclismo.

O chefe de fila da UAE Emirates cumpriu os 205 quilómetros em 4:59.29 horas.

Pogacar fugiu a 75 quilómetros da meta do belga Remco Evenepoel e nunca mais foi apanhado.

Em segundo lugar. a 35 segundos, terminou o belga Remco Evenepoel e em terceiro chegou o jovem Paul Seixas, de 19 anos.

Nenhum dos ciclistas portugueses terminou a prova. António Morgado não chegou a partir devido a uma gastroenterite, Tiago Antunes esteve na fuga que esteve em destaque na primeira metade da corrida, João Almeida e Rui Costa ainda estiveram no principal grupo até às subidas.

Esta é a 106 vitória da carreira do esloveno de 27 anos. De recordar que na semana passada, Pogacar sagrou-se campeão do Mundo no Ruanda.

