Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 08 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ténis

Nuno Borges eliminado no Masters de Xangai

08 out, 2025 - 15:46 • Lusa

O maiato, que já garantiu a reentrada no top 50, estava pela segunda vez esta temporada nos oitavos de final de um torneio Masters 1.000, depois de ter caído nessa fase em Monte Carlo.

A+ / A-

O tenista português Nuno Borges foi esta quarta-feira eliminado pelo australiano Alex de Minaur, sétimo cabeça de série, nos oitavos de final do Masters 1.000 de Xangai, na China.

Primeiro português a chegar à quarta ronda em Xangai, Borges, 51.º do ranking mundial, não conseguiu surpreender De Minaur, sétimo, que venceu por 7-5 e 6-2, em uma hora e 48 minutos.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O maiato, que já garantiu a reentrada no top 50, estava pela segunda vez esta temporada nos oitavos de final de um torneio Masters 1.000, depois de ter caído nessa fase em Monte Carlo, perante o grego Stefanos Tsitsipas.

De Minaur tornou-se o terceiro tenista a chegar às 50 vitórias esta temporada e juntou-se ao espanhol Carlos Alcaraz (67) e ao norte-americano Taylor Fritz (50), sendo mesmo o jogador com mais triunfos em piso rápido, com 37.

Na próxima ronda, o australiano vai encontrar o russo Daniil Medvedev, 18.º da hierarquia, ou o norte-americano Learner Tien, 36.º.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 08 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma(...)

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detençõe(...)

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 1830, boa sorte'"

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de (...)

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026