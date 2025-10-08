Nuno Borges eliminado no Masters de Xangai

08 out, 2025 - 15:46 • Lusa
O tenista português Nuno Borges foi esta quarta-feira eliminado pelo australiano Alex de Minaur, sétimo cabeça de série, nos oitavos de final do Masters 1.000 de Xangai, na China.
Primeiro português a chegar à quarta ronda em Xangai, Borges, 51.º do ranking mundial, não conseguiu surpreender De Minaur, sétimo, que venceu por 7-5 e 6-2, em uma hora e 48 minutos.
O maiato, que já garantiu a reentrada no top 50, estava pela segunda vez esta temporada nos oitavos de final de um torneio Masters 1.000, depois de ter caído nessa fase em Monte Carlo, perante o grego Stefanos Tsitsipas.
De Minaur tornou-se o terceiro tenista a chegar às 50 vitórias esta temporada e juntou-se ao espanhol Carlos Alcaraz (67) e ao norte-americano Taylor Fritz (50), sendo mesmo o jogador com mais triunfos em piso rápido, com 37.
Na próxima ronda, o australiano vai encontrar o russo Daniil Medvedev, 18.º da hierarquia, ou o norte-americano Learner Tien, 36.º.